«Срок пребывания в должности сыграл против него»: главу Ульяновской области «приземлили» в Госдуме

16 лет губернаторства

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Об этом он объявил сегодня в обращении к жителям области, опубликованном в его аккаунте в «Фейсбуке». Морозов руководил регионом с 2004 года.

Решение об уходе Морозов объяснил намерением баллотироваться в депутаты Госдумы.

— Полагаю, что, работая на благо жителей области в Государственной думе, смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона. Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора, — заявил сегодня Морозов.

Морозов добавил, что за те годы, на протяжении которых он возглавлял регион, было много успехов. В их числе он назвал строительство моста через Волгу, сохранение авиапрома и автомобильной промышленности, строительство новых больниц, дорог, школ и детских садов.

При этом еще в марте Сергей Морозов открыто заявлял, что в 2021 году намерен снова баллотироваться на пост главы региона. Для Морозова это был бы пятый губернаторский срок, четвертый раз он вступил в должность губернатора в октябре 2016 года. Тогда за него проголосовали 54,33% избирателей при явке 52,29%. Сейчас он третий губернатор по продолжительности пребывания на посту после белгородского и калужского глав Евгения Савченко и Анатолия Артамонова.



Весенний «губернаторопад»

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко обратил внимание, что Ульяновская область, как и Республика Тыва, где отставка губернатора произошла только вчера, были ранее в «красной зоне» рейтинга губернаторов, наряду с еще пятью регионами: на тот момент это были Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Морозов (Ульяновская область), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), Владимир Васильев (Дагестан), Владимир Сипягин (Владимирская область). Васильева в Дагестане уже сменил бывший замглавы Росгвардии Сергей Меликов. Сейчас же, в преддверии выборов в Госдуму, этот процесс набирает интенсивность.

— В этом нет особой интриги, — добавил Евгений Минченко. — Гораздо интереснее история с избранием Морозова в Госдуму. Обратите внимание, что замсекретаря Генсовета «Единой России» Перминов заявил: партия пока не принимала решение о включении Морозова в федеральный список и не предлагала ему возглавить региональный.

Директор Института глобализации и социальных движений (Москва), кандидат политических наук, публицист, общественный деятель, политолог Борис Кагарлицкий считает, что отставка Морозова — ожидаемая история. Этот процесс отставок глав регионов весной и их избирание осенью уже достаточно рутинный. «Каждую осень, каждую весну в связи с обострением весенним у нас начинается «губернаторопад», — говорит он.

— Отставок ждать стоит, потому что власть, во-первых, все-таки лихорадит. Во-вторых, весной всегда идет серия отставок. В общем-то общая политика власти, как мне кажется, в том, чтобы губернаторов периодически замещать. Причем замещать именно не через избирательный процесс. То есть сначала назначать врио, давать время поработать и потом уже легитимировать его через выборы. В этом смысле отставка — это просто элемент управления, и опять-таки почти рутинный, — говорит эксперт.

Он обращает внимание на сложность предстоящих выборов губернатора, к которым добавится и избирательная кампания в Госдуму

— Другой вопрос, с кем и как власть пойдет на выборы, если выборы вообще состоятся в сентябре. По логике вещей теперь к думским выборам еще и эти присобачатся. Заметим, что количество губернаторских выборов, которые прибавляются к думским, достаточно сильно растет. Но тут есть два варианта: первый вариант, что просто всё не очень будут считать, скажем так. И тогда сколько угодно можно провести выборов, просто нагрузка на избирком и организацию избирательного процесса сильно вырастет, потому что нужно будет изготовить заранее очень много бюллетеней до выборов и не перепутать свои пакеты, которые нужно вбрасывать и так далее. Чисто технических вопросов будет довольно много. Вероятность технического бардака очень увеличивается, — говорит Кагарлицкий.

На место губернатора прочат коммуниста

— Нельзя сказать, чтобы были какие-то особые претензии к господину Морозову, но его нахождение на губернаторском посту затянулось. Решение оставить пост и баллотироваться в Госдуму — оно и ему полезно, и интересно, — говорит политтехнолог, президент НП «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» (GR-лига) Марат Баширов. — Вместе с тем мы пока не понимаем, кто будет его преемником, но понимаем: Ульяновская область на особом счету, это родина Ленина. Решение может быть таким, что в рамках условного «распределения» губернаторских постов будет назначен кто-то, близкий к КПРФ. И это не означает, что там ослабнут позиции «Единой России», там достаточно сильные кадры, которые показывали хорошие результаты по области. Будет такая интересная дуэль.



Приоритет будет отдаваться кандидатам, прошедшим так называемую «школу губернаторов», организуемую аппаратом президента РФ, полагает Баширов. Среди выпускников этой школы есть и представители КПРФ, добавляет он. «Есть запрос на то, чтобы люди, которые идут руководить регионами, обладали новыми компетенциями. «Школы губернаторов» позволяют оценить, есть такие качества или нет. Назначенный вчера врио губернатора Тувы [Владислав Ховалыг] — он энергетик больше, чем партийный деятель (возглавлял «Тываэнергосбыт», — прим. ред.), и как раз учился в этой «школе губернаторов».

При этом Баширов все же не исключает — возможно, руководство страны захочет повторить опыт Мордовии и найдет на место губернатора выходца из Татарстана.

«Безусловно, Морозов внес большой вклад в развитие области»

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев не видит в отставке Морозова ничего удивительного, поскольку продолжительность пребывания в должности играла против него, а запрос на изменения в Ульяновской области очевиден.

— Безусловно, Морозов внес большой вклад в развитие области. Был драйвером развития, лоббистом и защитником интересов, но у всего есть срок годности. С точки зрения пребывания в должности шансы его сохраниться были весьма невеликие. Да, у него хорошие отношения в администрации президента, да, он на хорошем счету. Но, во-первых, продолжительность пребывания в должности играла против него. Во-вторых, конечно, есть еще проблемы, связанные с предстоящей думской кампанией. Если вспомним 2016 год, по округу в Ульяновской области победил коммунист Алексей Куринный вопреки воле губернатора. На родине Ленина позиции КПРФ весьма сильные, — полагает Калачев.

В СМИ в качестве преемников как раз обсуждают коммунистов Русских и Куринного, обращает внимание Калачев. Но губернатора могут найти и в другом регионе ПФО.

— В Ульяновске давно уже обсуждаются кандидатуры, связанные ранее с Ульяновской областью. Я не исключаю, что это может быть человек со стороны. Я бы не удивился, если будет кто-то, кто имеет отношение к ПФО, но не из Ульяновска. Не удивился бы точно. Вообще не хочу гадать. Я работал раньше, очень давно, с Морозовым, я знаю, что в Ульяновске давно обсуждают разные фамилии и разные кандидатуры, но тыкать пальцем в небо совершенно не хочется, потому что Кремль иногда любит удивить. Есть выходцы из Ульяновской области, которых уже пытались примерить к креслу губернатора. Но я не удивлюсь, если кандидатура будет совершенно не из этой обоймы.

Александр Артемьев