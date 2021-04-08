«Срок пребывания в должности сыграл против него»: главу Ульяновской области «приземлили» в Госдуме
16 лет губернаторства
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Об этом он объявил сегодня в обращении к жителям области, опубликованном в его аккаунте в «Фейсбуке». Морозов руководил регионом с 2004 года.
Решение об уходе Морозов объяснил намерением баллотироваться в депутаты Госдумы.
— Полагаю, что, работая на благо жителей области в Государственной думе, смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона. Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора, — заявил сегодня Морозов.
Морозов добавил, что за те годы, на протяжении которых он возглавлял регион, было много успехов. В их числе он назвал строительство моста через Волгу, сохранение авиапрома и автомобильной промышленности, строительство новых больниц, дорог, школ и детских садов.
При этом еще в марте Сергей Морозов открыто заявлял, что в 2021 году намерен снова баллотироваться на пост главы региона. Для Морозова это был бы пятый губернаторский срок, четвертый раз он вступил в должность губернатора в октябре 2016 года. Тогда за него проголосовали 54,33% избирателей при явке 52,29%. Сейчас он третий губернатор по продолжительности пребывания на посту после белгородского и калужского глав Евгения Савченко и Анатолия Артамонова.
Весенний «губернаторопад»
Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко обратил внимание, что Ульяновская область, как и Республика Тыва, где отставка губернатора произошла только вчера, были ранее в «красной зоне» рейтинга губернаторов, наряду с еще пятью регионами: на тот момент это были Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Морозов (Ульяновская область), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), Владимир Васильев (Дагестан), Владимир Сипягин (Владимирская область). Васильева в Дагестане уже сменил бывший замглавы Росгвардии Сергей Меликов. Сейчас же, в преддверии выборов в Госдуму, этот процесс набирает интенсивность.
Директор Института глобализации и социальных движений (Москва), кандидат политических наук, публицист, общественный деятель, политолог Борис Кагарлицкий считает, что отставка Морозова — ожидаемая история. Этот процесс отставок глав регионов весной и их избирание осенью уже достаточно рутинный. «Каждую осень, каждую весну в связи с обострением весенним у нас начинается «губернаторопад», — говорит он.
— Отставок ждать стоит, потому что власть, во-первых, все-таки лихорадит. Во-вторых, весной всегда идет серия отставок. В общем-то общая политика власти, как мне кажется, в том, чтобы губернаторов периодически замещать. Причем замещать именно не через избирательный процесс. То есть сначала назначать врио, давать время поработать и потом уже легитимировать его через выборы. В этом смысле отставка — это просто элемент управления, и опять-таки почти рутинный, — говорит эксперт.
Он обращает внимание на сложность предстоящих выборов губернатора, к которым добавится и избирательная кампания в Госдуму
На место губернатора прочат коммуниста
— Нельзя сказать, чтобы были какие-то особые претензии к господину Морозову, но его нахождение на губернаторском посту затянулось. Решение оставить пост и баллотироваться в Госдуму — оно и ему полезно, и интересно, — говорит политтехнолог, президент НП «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» (GR-лига) Марат Баширов. — Вместе с тем мы пока не понимаем, кто будет его преемником, но понимаем: Ульяновская область на особом счету, это родина Ленина. Решение может быть таким, что в рамках условного «распределения» губернаторских постов будет назначен кто-то, близкий к КПРФ. И это не означает, что там ослабнут позиции «Единой России», там достаточно сильные кадры, которые показывали хорошие результаты по области. Будет такая интересная дуэль.
При этом Баширов все же не исключает — возможно, руководство страны захочет повторить опыт Мордовии и найдет на место губернатора выходца из Татарстана.
«Безусловно, Морозов внес большой вклад в развитие области»
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев не видит в отставке Морозова ничего удивительного, поскольку продолжительность пребывания в должности играла против него, а запрос на изменения в Ульяновской области очевиден.
— Безусловно, Морозов внес большой вклад в развитие области. Был драйвером развития, лоббистом и защитником интересов, но у всего есть срок годности. С точки зрения пребывания в должности шансы его сохраниться были весьма невеликие. Да, у него хорошие отношения в администрации президента, да, он на хорошем счету. Но, во-первых, продолжительность пребывания в должности играла против него. Во-вторых, конечно, есть еще проблемы, связанные с предстоящей думской кампанией. Если вспомним 2016 год, по округу в Ульяновской области победил коммунист Алексей Куринный вопреки воле губернатора. На родине Ленина позиции КПРФ весьма сильные, — полагает Калачев.
В СМИ в качестве преемников как раз обсуждают коммунистов Русских и Куринного, обращает внимание Калачев. Но губернатора могут найти и в другом регионе ПФО.
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/208864-pochemu-morozov-pokinul-kreslo-gubernatora - верно подмечено