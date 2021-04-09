В Казани приступили к формированию техзадания на проектирование школы в поселке Привольный

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Власти Казани и Минобрнауки Татарстана приступили к формированию технического задания на проектирование школы в поселке Привольный. План учреждения планируется составить и направить на согласование в уполномоченные органы в течение одной-двух недель.

Сроки строительства школы будет возможно определить только после утверждения ее проекта, заявил глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов на встрече с жителями поселков Привольный и Вишневка.

Он добавил, что при возведении учреждения могут возникнуть сложности с сетями водоснабжения и канализации: канализационная насосная станция, расположенная в Алтане, нуждается в реконструкции, на что требуется примерно 100 млн рублей.

Также в казанских поселках, где планируется построить школу, решается вопрос с транспортом для школьников. Фатхутдинов сообщил, что запустить автобусы можно будет, только после введения в эксплуатацию моста через реку Ноксу.

На сегодняшний день в поселках Вишневка и Привольный проживает 2 138 несовершеннолетних, половине из которых от 7 до 18 лет, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, строительство новой школы должно решить проблему сразу для четырех поселков — Привольного, Вишневки, Новой Вишневки и Салмачей. Она будет рассчитана 1 224 места.



Татьяна Демина