Жителей Казани просят оказать содействие в поисках пропавшего подростка

Фото: пресс-служба МВД по Казани

В Казани семейная пара обратилась в отдел полиции «Сафиуллина» с заявлением об исчезновении их несовершеннолетнего сына — Хомиджонова Абдурахима Ахмаджон угли, родившегося 17.10.2005.



Молодой человек ушел из дома 3 апреля и не вернулся, предположительно, мог уехать в Чистополь, сообщает пресс-служба Управления МВД России Казани.

Если вы обладаете какой-либо информацией о возможном местонахождении, сообщите в полицию по телефонам:

291-48-21 (дежурная часть УМВД России по городу Казани);

8 (906) 111-04-91 (отдел уголовного розыска отдела полиции «Сафиуллина»).

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что пропавшего мужчину из Казани неожиданно нашли во Владимирской области. У него с собой не было документов, он не помнил, как оказался во Владимире. Однако он смог сообщить свое имя и город проживания. Волонтеры смогли найти заявку на поиск казанца и связаться с родными, за ним приехали.

