В Казани по делу о взятках арестовали главу районного бюро медико-социальной экспертизы

Фото: «Реальное время»

Под домашний арест до 6 июня отправил главу бюро МСЭ №41 Альбину Минекаеву Ново-Савиновский райсуд Казани. На этой мере пресечения для подозреваемой в получении взяток настаивали представители СК и прокуратуры, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Минекаева была задержана вчера в Нижнекамске. Пока в ее деле — четыре эпизода получения взяток за оформление инвалидности. Такая информация прозвучала в ходатайстве следователя 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Таслии Шакиряновой.

Бюро судмедэкспертизы под руководством Минекаевой обслуживало инвалидов Нижнекамского и Заинского районов Татарстана. Показания против нее дали два посредника коррупционных сделок — нижнекамский врач и бывшая сотрудница Пенсионного фонда.

По предварительным данным следствия, руководитель бюро брала деньги по таксе: 15 тысяч рублей — оформление инвалидности на год, 50 тысяч — бессрочно. Посредники зарабатывали значительно больше — 100—280 тысяч рублей.