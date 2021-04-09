В Татарстане бывшая судебный пристав предстанет перед судом по обвинению в служебных подлогах

В Татарстане бывшего судебного пристава-исполнителя Заинского районного отдела судебных приставов УФССП по Татарстану обвиняют в совершении девяти эпизодов должностных преступлений по статьям о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщает Следком по РТ.

По версии следствия, в период с 20 ноября 2017-го по 2 июля 2019-го 36-летняя судебный пристав незаконно окончила пять исполнительных производств о взыскании алиментов и другой задолженности, вносила ложные сведения в постановления об окончании производств. Следствие считает, что она делала это умышленно, чтобы повысить показатели и снизить нагрузку.

Обвиняемая не признала причастность к совершению преступления. Следствие завершило расследование уголовного дела и собрало достаточную доказательную базу. Дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: УФССП по РТ

Ранее в Казани судебные приставы привлекли к административной ответственности гендиректора коллекторского агентства за его собственные долги.

Маргарита Головатенко