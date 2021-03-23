В Казани гендиректора коллекторского агентства привлекли к ответственности за его собственные долги

Фото: пресс-служба судебных приставов

В Казани судебные приставы привлекли к административной ответственности (ч. 3 статьи 14.57 КоАП РФ) гендиректора коллекторского агентства за его собственные долги. Материалы дела направлены в суд.

Управление ФССП по Татарстану выявило нарушение при проверке деятельности компании. Являясь главой коллекторского агентства, занимающейся возвратом просроченной задолженности, имеет долги, которые находятся на принудительном исполнении у судебных приставов. Всего в общей сложности на мужчину возбуждено четыре исполнительных производства.

По результатам проверки на гендиректора составили протокол об административном правонарушении за нарушение закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», сообщает пресс-служба УФССП по РТ.



По данным на 13 марта, с начала текущего года судебные приставы Татарстана взыскали с граждан свыше 423 млн рублей задолженности по налоговым платежам.



Татьяна Демина