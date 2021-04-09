В Казани за минувшие сутки зарегистрировали 153 ДТП

Фото: Максим Платонов

В Казани за минувшие сутки зарегистрировали 153 ДТП. Из них пять происшествий с пострадавшими — 4 наезда на пешеходов и столкновение автотранспорта, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.

Всего за сутки были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД 761 водитель и 132 пешехода. 37 — за то, что не уступили дорогу пешеходам, 57 — за непристегнутый ремень безопасности, 3 — за нарушение правил перевозки людей.

Ранее уголовное дело о ДТП, в котором пострадали пять человек, принято органами СК РФ по РТ. Подробнее о происшествии — в материале «Реального времени».



Алексей Нечаев