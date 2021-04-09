В Татарстане осудили директора базы отдыха — он занимал выдуманные должности

Фото: Максим Платонов

В Татарстане осудили бывшего директора МУП «База отдыха им. А.Д. Губина» Бугульминского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.

По версии следствия, осужденный ввел в заблуждение главного бухгалтера и незаконно начислил себе более 150 тыс. рублей, которые принадлежали предприятию. Директор назначил себя на несуществующие должности.

63-летнего жителя Бугульмы признали виновным 15 января текущего года. Подсудимому назначили наказание в виде запрета занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 2 года. Также у бывшего директора забрали автомобиль, чтобы взыскать долг.

Подсудимый вину не признавал. 12 марта 2021 года Верховный суд Республики Татарстан утвердил приговор.

Ранее к 2 годам колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей приговорил адвоката Дениса Кирсанова Московский райсуд Казани.



Алексей Нечаев