В Госдуме прокомментировали сообщения о дебоше с участием депутата Гетты

Комиссия Госдумы РФ по этике рассмотрит инцидент с депутатом Антоном Геттой, который якобы устроил дебош в ходе авиарейса Москва — Казань, если правоохранители подтвердят этот факт, заявил «РИА Новости» глава комиссии Отари Аршба.

Письмо «Аэрофлота» с жалобой на депутата Госдумы от «Единой России» Антона Гетту появилось ранее в СМИ. Сообщалось, что он с еще одним пассажиром бизнес-класса устроили дебош на борту. Они мешали работе экипажа и требовали «новых порций алкоголя». Нарушителей передали полицейским в Казани.

Инцидент на авиарейсе с депутатом Госдумы Антоном Геттой получит оценку фракции «Единой России» по возвращении депутатов из регионов, заявил руководитель думской фракции Сергей Неверов.

Ранее в казанском аэропорту с самолета сняли пьяного жителя Санкт-Петербурга, ведущего себя агрессивно. 30-летний мужчина был нетрезв, размахивал руками. Сотрудники транспортной полиции доставили его в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Казани для разбирательства.

