Бизнесмены из Щербаково судятся с «Волго-Вятскуправтодором» из-за перекрытия подъездов

В результате капремонта «Волго-Вятскуправтодором» 6-километрового участка трассы М-7 пострадал придорожный бизнес в районе казанского поселка Щербаково. После установки барьерных ограждений вдоль дороги со стороны Казани объекты сервиса — от шиномонтажей до гостиниц — оказались отрезаны от шоссе.

Асфальтированные подъезды к гостиницам «Заман», «Союз», «АК Барс», кафе, магазинам автозапчастей, шиномонтажам, туалету и прочим, пользующимся высоким спросом у водителей и пассажиров объектам придорожного сервиса, были перекрыты, теперь попасть сюда возможно лишь через единственный неблагоустроенный заезд. Проскочишь его — придется ехать 8 километров до ближайшего разворота, потом возвращаться... Клиенты уезжают к другим, более удобно расположенным пунктам ремонта и отдыха.

Фото: realnoevremya.ru

В пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объясняют решение безопасностью на данном участке дорог. Но если со стороны Щербакова поставлены два ряда барьерных ограждений и перекрыты все въезды-выезды, кроме двух, то с противоположной стороны, где уже не Казань, а Высокогорский район, нет никаких барьеров, открыты въезды-выезды к каждому объекту (там тоже и магазины, и сервисы, и еще автозаправка). Почему все дорожные опасности так удачно для высокогорских предпринимателей сконцентрировались исключительно на казанской стороне, остается только гадать.



Еще полтора года назад жизнь здесь кипела,э. У тех, кому посчастливилось открыть в Щербакове свою «точку», дела шли в гору. Сейчас кафе и магазины закрываются, на предприятиях автосервиса висят объявления: «Продается».



Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова