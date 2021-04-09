На Эрмитаж пожаловались из-за обнаженных скульптур

Одна из посетительниц государственного Эрмитажа пожаловалась на музей из-за расположенных в нем обнаженных скульптур. По ее мнению, они могут негативно повлиять на детей.

Женщина предложила собрать все обнаруженные скульптуры в одну комнату и отметить ее обозначением«18+». В своей жалобе она сообщила, что обеспокоена моральным уровнем воспитания и уровнем цивилизации в России.



Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что вопрос об обнаженных фигурах и скульптурах для музеев «обыкновенный и традиционный». Он выразил сожаление, что после предложенной им программы постковидного Эрмитажа и музеев больше всего людей возбудил именно этот момент.

«То, что это все так возбудило — это симптом, как само это письмо, так и реакция на него. Это симптом того, что все не очень в порядке у нас со здоровьем общества», — заявил Пиотровский.

По его словам, «музей — это диалог культур». Пиотровский утверждает, что люди имеют право видеть разнообразные проявления культуры.

В сообщении на сайте Эрмитаже отмечается, что в музей поступает большое количество обращений «разного содержания, направленности, эмоциональной наполненности, особенно в весенний период».

Татьяна Демина