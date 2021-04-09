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Жители поселка в Высокогорском районе несколько лет жалуются на ржавую воду из кранов — видео

00:35, 09.04.2021
Жители поселка в Высокогорском районе несколько лет жалуются на ржавую воду из кранов — видео
Фото: скриншот

Жители поселка Березовка Высокогорского района РТ жалуются на ржавую воду. По словам местных жителей, эта проблема существует уже около 20 лет, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Вода в дома поступает из скважины, расположенной в старой воинской части. На ней почти каждый месяц происходят аварии, после чего у жителей по нескольку дней из кранов течет ржавая жидкость. От нее у жителей ломается техника, после кипячения воды остается осадок, а у детей после купания появляется сыпь на теле.

В Березовке в прошлом году построили новую насосную станцию, но коммуникации к домам так и не подвели, хотя обещали сделать это к апрелю.

В управляющей компании «Вавилон-Жилсервис», обслуживающей дома с ржавой водой, заявили, что на ход работ повлияла пандемия коронавируса: урезали финансирование. В исполкоме Высокогорского района утверждают, что на завершение работ требуется около 30 млн рублей.

Подробнее о ситуации с водоснабжением в поселке Березовка читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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