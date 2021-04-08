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Бастрыкин поручил проверить сообщение СМИ о зеленодольских семьях, проживающих в доме с плесенью

19:37, 08.04.2021
Бастрыкин поручил проверить сообщение СМИ о зеленодольских семьях, проживающих в доме с плесенью
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку сообщения о проживании семей с детьми в Зеленодольском районе Татарстана в аварийном доме. Ране информацию об этом опубликовали СМИ.

Действиям лиц, в том числе должностных, допустившим нарушения, дадут правовую оценку. Уполномоченные органы примут все необходимые меры, направленные на восстановление прав граждан, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Фото: скриншот

Сюжет о семьях, живущих в доме, где стены квартир покрыты плесенью, появился ранее в эфире телеканала НТВ. По словам жильцов, из-за проблем с крышей вода с потолка начинает в их жилище течь уже в январе. Некоторые из них уже съехали из дома.

Жильцы жалуются, что из-за высокой влажности у них обострились хронические болезни. Они также бояться, что из-за воды у них могут возникнуть проблемы с проводкой.

В прокуратуре Зеленодольского района РТ НТВ сообщили, что по данному факту уже проводится проверка соблюдения требований жилищного законодательства. По ее результатам вынесут соответствующие меры прокурорского реагирования.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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