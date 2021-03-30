В казанском поселке затопило единственную дорогу в город

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В Казанском поселке Отары затопило единственную дорогу, ведущую в город, — улицу Центральную, причем не только для машин: под воду ушли даже тротуары. Об этом сообщают новости телеканала «ТНВ».



Причина проста — ливневая канализация не справляется с большим потоком талых вод. Такой потоп наблюдается здесь каждый год. Как рассказывают жители, выход из дома с приходом весны — настоящий квест. Да и водителям автомобилей приходится тяжело: при проезде через глубокие лужи от машин, бывает, отваливаются номерные знаки.

По словам начальника отдела Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Александра Голякова, большая часть сетей построена в 70-е и 80-е годы. «Есть износ определенный сетей. Сейчас вот их вымывают, прочищают, пропаривают», — сказал он, комментируя прочистку ливневки на улице Михаила Миля в Казани. Она тоже не выдержала напора талых вод.

Однако откачка воды не всегда работает. В 63-м микрорайоне Челнов на улицах так же появились «озера» из-за засоренных ливневок. Воду из них откачивали, но она, как сообщила дворник Гульчачак Валиева, «опять набралась».

Напора талых вод пока не выдерживают многие ливневки республиканских улиц. Оставить заявку о потопе можно на сайте госуслуг в разделе «Народный контроль» или по номеру диспетчерской службы (843) 555-07-96 (Казань).

Напомним, в Казани на улице Окольной недавно тоже затопило двор. Пользователь соцсети написал, что было отправлено несколько жалоб в систему «Народный контроль», но проблему никто не решил. В мэрии отвечали, что воду откачивают.

«Реальное время» публиковало обзор самых популярных и злободневных жалоб на «Народном контроле».

Маргарита Головатенко