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«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Павлом Коледовым

16:41, 08.04.2021
«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Павлом Коледовым
Фото: vk.com/hcsalavat

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов продлил соглашение с клубом, сообщает пресс-служба уфимцев.

Новый контракт хоккеиста с уфимской командой рассчитан до конца сезона-2021/22.

Коледов выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел за «юлаевцев» 51 игру в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 9 (5+4) очков. В плей-офф хоккеист сыграл 8 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, ранее контракт с «Салаватом Юлаевым» продлил нападающий Сакари Маннинен.

СпортХоккей Башкортостан
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