В Казани День Победы отпразднуют на 43,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Из казанского бюджета на организацию и проведение торжественных мероприятий ко Дню Победы в текущем году потратят 43,2 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.



Так, праздничные площадки хотят организовать на площади Тысячелетия, в КРК «Пирамида», в парке Победы и в акватории реки Казанки. Возложение цветов традиционно состоится в парке Победы, а еще на Арском и Архангельском кладбищах.

Программы на площади Тысячелетия будут проходить днем и вечером, в «Пирамиде» запланировано проведение двухчасовой программы с татарскими и русскими народными песнями, эстрадным и классическим вокалом и хореографическими номерами. В парке Победы пройдет фестиваль «Фанфары победы» — он будет идти не менее трех часов.

На площади Свободы тоже будут проходить мероприятия и акция «Бессмертный полк». В акватории у Кремлевской дамбы вечером организуют салют, который будет длиться не менее четырех минут.

Заявки на тендер принимаются до 8 апреля 2021 года.

Как будут отмечать в этом году День Победы в Татарстане, сейчас обсуждается. Прорабатываются разные форматы, например, установка бюста Героя Советского Союза Бориса Кузнецова на его родине, в Лаишево.

Маргарита Головатенко