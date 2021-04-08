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Экс-тренер «Ак Барса» Валерий Белов возглавил «Ладу»

15:03, 08.04.2021
Экс-тренер «Ак Барса» Валерий Белов возглавил «Ладу»
Фото: hcvityaz.ru

Бывший главный тренер «Ак Барса» и «Витязя» Валерий Белов стал новым главным тренером «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

На этом посту он сменил Анатолия Емелина, ушедшего в отставку вместе со всем тренерским штабом. Помогать Белову в «Ладе» будет Вячеслав Уваев, в свое время возглавлявший студенческую сборную России на Универсиаде в Гранаде.

Кроме этого, в тольяттинском клубе сменился руководящий состав. На должность генерального директора назначение получил Александр Чеботарев, а новым спортивным директором стал Игорь Масленников.

Фото: hclada.ru

Отметим, что в 2009 году Чеботарев был бессрочно отстранен от любой хоккейной деятельности, но чуть позже дисквалификация с функционера была снята.

Ранее Белов назывался в числе претендентов на пост главного тренера нижегородского «Торпедо».

СпортХоккей
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