Экс-тренер «Ак Барса» может возглавить нижегородское «Торпедо»

Бывший тренер «Ак Барса» Валерий Белов входит в число кандидатов на пост главного тренера нижегородского «Торпедо». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

«Учитывая, что Немировски при любых раскладах покидает «Торпедо», клуб занят активным поиском нового главного тренера. В список основных претендентов входят (Виктор) Козлов, а также Валерий Белов», — сообщил собеседник агентства.

В минувшем сезоне «Торпедо» возглавлял американский специалист Дэвид Немировски, контракт которого закончится 30 апреля 2020 года. Под его руководством нижегородцы заняли восьмое место в регулярном чемпионате КХЛ и вылетели от ЦСКА (0:4) в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, Белов работал в «Ак Барсе» с 2005 по 2016 годы (с 2012 по 2014 — главный тренер клуба). В последнее время специалист находился без работы, уволившись из «Витязя» в конце сезона-2018/19.