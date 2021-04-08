Виновником страшной аварии на Островского в Казани оказался полицейский

Фото: ГИБДД Казани

Виновником аварии на Островского в Казани, где серьезно пострадали пять человек, оказался сотрудник полиции. Информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе МВД Татарстана.



По данному факту МВД проводит служебную проверку. Министр МВД по Татарстану Артем Хохорин принял решение уволить сотрудника из органов внутренних дел. Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» и «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Фото: ГИБДД Казани

Ранее «Реальное время» сообщало об аварии на улице Островского, где столкнулись автомобили Hyundai и Mitsubishi Lancer под управлением 18-летнего водителя. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Mitsubishi получили сочетанные травмы и были госпитализированы в больницу. Предварительный виновник аварии с места происшествия скрылся.



Ольга Плешкова