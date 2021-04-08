Семшов рассказал, как мог оказаться в «Рубине» Бердыева

Тренер «Химок» и экс-футболист «Динамо» Игорь Семшов рассказал историю, как мог оказаться в казанском «Рубине». По его словам, он уже готов был к переезду в Казань, но клубы не смогли договориться по условиям трансфера.

«Курбан Бекиевич даже прилетал в Москву на встречу со мной. Я думал, что он суровый, закрытый человек. Но после беседы понял: ярлыки. Очень человечный, добрый. Он понимал, что у меня семья, предстоит переезд в другой город. Рассказал все что нужно про Казань. Объяснил, как играет «Рубин», на какой позиции меня видит.

Я думал: точно перееду в Казань. Вывез вещи с базы «Динамо», с Кобелевым после тренировки попрощался. Но клубы не договорились», — сказал Семшов.

При этом футболист не жалеет, что его трансфер в «Рубин» сорвался, ведь он выиграл бронзовые медали с московским «Динамо».

Семшов объявил о завершении карьеры игрока в феврале 2015 года. За свою карьеру он трижды выигрывал бронзовые медали чемпионата России с «Торпедо», «Динамо» и «Зенитом». Также Семшов был в составе сборной России на чемпионате Европы-2008, когда россияне вышли в полуфинал.

Напомним, ранее «Химки» обыграли в Казани «Рубин» со счетом 3:1.