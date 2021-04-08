В Татарстане завершили расследование в отношении экс-руководителя исполкома Муслюмово

В Татарстане будут судить экс-руководителя ИКМО Ильнура Ахметова, которого обвиняют в причастности к уводу сельхозтехники и имущества на 88 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Татарстану.

Сообщается, что свою вину мужчина полностью признал.

Ранее «Реальное время» сообщало подробности этого уголовного дела. По мнению силовиков, весной 2019 года АО «Татагролизинг» передало по договору пожертвования Муслюмовскому району здания и сельхозтехнику на сумму более 88 млн рублей. Причем договор подписал глава района Рамиль Муллин. А уже в июне и.о. главы ИКМО Ахметов распорядился списать в утиль солидный перечень муниципального имущества, в котором оказались и все дары «Татагролизинга» на 88 млн рублей с лишним. Именно в эту сумму силовики оценивают ущерб по данному делу.

Ольга Плешкова