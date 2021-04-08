В Татарстане подключение интернет-эквайринга Сбера выросло вдвое

В 2020 году в отделении «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк был зафиксирован значительный рост подключений интернет-эквайринга. По сравнению с 2019 годом количество подключений услуги выросло более чем в два раза.

Технология интернет-эквайринга позволяет принимать онлайн-оплату банковскими картами в интернет-магазинах, через соцсети и мессенджеры. Также его пользователи могут подключить быстрое кредитование «Покупай со Сбербанком».

Кроме того, у всех предпринимателей, подключивших интернет-эквайринг, работает опция SberPay, которая позволяет максимально удобно и безопасно оплачивать свои покупки как в онлайн-, так и офлайн-магазинах.

Основные преимущества SberPay: оплата происходит в три касания — больше не надо вводить номер карты и код из СМС; данные защищены — при оплате не сообщаются данные карты продавцу или стороннему сервису, а сама оплата происходит не на сайтах, а в Сбербанк Онлайн.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Преимущество интернет-эквайринга, в первую очередь, это — безопасность. Расчеты в интернете требуют повышенных мер защиты, банк работает только с проверенными и надежными контрагентами. Наши клиенты могут приобрести нужный товар или услугу не выходя из дома и оплатить покупку сразу на сайте продавца».

Более подробно узнать об интернет-эквайринге и сопутствующих сервисах можно на официальном сайте в разделе Сбербизнес.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»