Абдуллина ответила Кобелеву: «Футбол — это игра миллионов, она доступна каждому»

Футболистка сборной России и московского «Локомотива» Алсу Абдуллина отреагировала на слова экс-тренера московского «Динамо» Андрея Кобелева, допустившего сексистские высказывания в адрес женщин в футболе.

В частности, специалист считает, что женщины не разбираются в этом виде спорта. Абдуллина не согласна с этим мнением:

«Каждая футболистка, которая играет в футбол, обязана разбираться в аспектах футбола. Футбол — это игра миллионов, она доступна каждому и каждый вправе делать то, что ему нравится», — сказала Абдуллина.

Фото: lokowomen.ru

Подробнее с карьерной историей 19-летней футболистки из поселка в Азнакаевском районе Татарстана можно ознакомиться в материале «Реального времени».