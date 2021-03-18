1,9 миллиона безработных в России — это много или мало?

Сейчас на учете в центрах занятости состоят 1,9 млн человек, заявила сегодня замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. «Пару слов о ситуации на рынке труда. Она, по нашей оценке, сейчас стабилизируется», — приводят ее цитату информагентства.

Десятого марта глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что число безработных в России снижается: на тот момент их было зарегистрировано 2,1 миллиона. А ранее, в январе 2021 года, Росстат опубликовал данные, согласно которым 4,3 млн человек числились как безработные (по методологии расчета Международной организации труда).

Ранее в пресс-службе Минтруда напомнили, что президент РФ Владимир Путин поставил цель: вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Решение этой задачи предполагает трудоустройство еще 1 млн россиян из числа безработных, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов

1,9 млн безработных россиян — это:

Население Республики Крым (1,903 млн человек) или Омской области (1,904 млн человек).

(1,903 млн человек) или (1,904 млн человек). На 2,9 млн человек меньше, чем было на пике во время «коронакризиса»: по словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, этот пик приходился на сентябрь 2020 года, тогда в России было 4,8 млн зарегистрированных безработных.

во время «коронакризиса»: по словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, этот пик приходился на сентябрь 2020 года, тогда в России было 4,8 млн зарегистрированных безработных. Но на 1,2 млн человек больше, чем было в начале 2020 года, — тогда, по данным Минтруда, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 663,3 тыс. человек.

— тогда, по данным Минтруда, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 663,3 тыс. человек. 2,53% от общей численности рабочей силы в России — по данным Минтруда, в январе этот показатель составлял примерно 75 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.

— по данным Минтруда, в январе этот показатель составлял примерно 75 млн человек, или 51% от общей численности населения страны. Примерно 16,2 млрд руб. выплаченных пособий по безработице в месяц — за основу возьмем озвученный в период пандемии размер средней месячной выплаты в 8 572 рубля. Максимальный размер пособия установлен на уровне МРОТ и составляет 12 130 рублей.

— за основу возьмем озвученный в период пандемии размер средней месячной выплаты в 8 572 рубля. Максимальный размер пособия установлен на уровне МРОТ и составляет 12 130 рублей. Почти 1% от общего числа безработных в мире : на начало 2021 года, по данным Международной организации труда, этот показатель составлял примерно 193,7 млн человек. В 2020 году число безработных в мире возросло на 33 млн человек, говорится в январском докладе организации.

Александр Артемьев