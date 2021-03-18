1,9 миллиона безработных в России — это много или мало?
Сейчас на учете в центрах занятости состоят 1,9 млн человек, заявила сегодня замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. «Пару слов о ситуации на рынке труда. Она, по нашей оценке, сейчас стабилизируется», — приводят ее цитату информагентства.
Десятого марта глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что число безработных в России снижается: на тот момент их было зарегистрировано 2,1 миллиона. А ранее, в январе 2021 года, Росстат опубликовал данные, согласно которым 4,3 млн человек числились как безработные (по методологии расчета Международной организации труда).
Ранее в пресс-службе Минтруда напомнили, что президент РФ Владимир Путин поставил цель: вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Решение этой задачи предполагает трудоустройство еще 1 млн россиян из числа безработных, пишет ТАСС.
1,9 млн безработных россиян — это:
- Население Республики Крым (1,903 млн человек) или Омской области (1,904 млн человек).
- На 2,9 млн человек меньше, чем было на пике во время «коронакризиса»: по словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, этот пик приходился на сентябрь 2020 года, тогда в России было 4,8 млн зарегистрированных безработных.
- Но на 1,2 млн человек больше, чем было в начале 2020 года, — тогда, по данным Минтруда, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 663,3 тыс. человек.
- 2,53% от общей численности рабочей силы в России — по данным Минтруда, в январе этот показатель составлял примерно 75 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.
- Примерно 16,2 млрд руб. выплаченных пособий по безработице в месяц — за основу возьмем озвученный в период пандемии размер средней месячной выплаты в 8 572 рубля. Максимальный размер пособия установлен на уровне МРОТ и составляет 12 130 рублей.
- Почти 1% от общего числа безработных в мире: на начало 2021 года, по данным Международной организации труда, этот показатель составлял примерно 193,7 млн человек. В 2020 году число безработных в мире возросло на 33 млн человек, говорится в январском докладе организации.
комментарии