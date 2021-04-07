В марте татарстанцы чаще всего жаловались в «Народный контроль» на состояние дорог

Фото: Максим Платонов (архив)

В марте в ГИС РТ «Народный контроль» от татарстанцев поступило 9 042 обращения, 30% из которых касались состояния и содержания местных дорог. Еще 27% жалоб затрагивали вопросы благоустройства территорий.



На заявки по жилищно-коммунальным услугам и нарушениям в наружной рекламе в марте пришлось по 7%. Еще 5% обращений татарстанцев в «Народном контроле» были связаны с общественным транспортом.

Вопросы организации дорожного движения затрагивали 4% от общего числа заявок. Остальные 20% обращений поднимали другие темы общественной жизни.

Из поступивших в прошлом месяце в «Народный контроль» обращений 5 437 были решены положительно, сообщила в Instagram уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Лидерами по количеству исполненных заявок стали Набережные Челны, Елабуга, Заинск, Чистополь, Лениногорск, Бугульма, Нурлат и Пестрецы.

Напомним, в феврале текущего года в «Народный контроль» от татарстанцев поступило 9 213 обращений, 3 425 из которых касались содержания и ремонта муниципальных дорог.



Татьяна Демина