Жители Татарстана в феврале оставили в «Народном контроле» 3,4 тыс. жалоб на состояние дорог

Фото: Максим Платонов (архив)

В феврале в ГИС РТ «Народный контроль» от татарстанцев поступило 9 213 обращений, 3 425 из которых касались содержания и ремонта муниципальных дорог, сообщила в Instagram уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.



2 229 обращений, направленных в «Народный контроль», затрагивали вопросы благоустройства территорий. Много уведомлений в феврале татарстанцы направили по вопросам жилищно-коммунальных услуг, нарушений в наружной рекламе и по организации дорожного движения.

5 625 из поступивших в «Народный контроль» в прошлом месяце уведомлений решены положительно, отмечается в сообщении. Лидерами по количеству решенных заявок стали Зеленодольск, Нижнекамск, Набережные Челны, Заинск, Альметьевск и Бугульма.

Обзор самых популярных заявок жителей Казани, направленных в «Народный контроль», смотрите в материале «Реального времени».

Татьяна Демина