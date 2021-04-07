Бурмистров: «Разговаривали в раздевалке, что нужно блокировать броски. Только так одерживаются победы»

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров рассказал об итогах третьего матча финальной серии Восточной конференции с «Авангардом» (2:1). Он поделился мыслями о том, как удалось подтянуть игру на вбрасываниях.



— Мы общаемся между собой с центральными нападающими , подсказываем друг другу. Где-то какие-то ошибки, где кто что-то видит. Не смотрели даже против кого будем играть на точках, так и получилось, — объяснил Бурмистров.

Также нападающий объяснил, за счет чего удалось заблокировать столько бросков от игроков «Авангарда». Полевые игроки «Ак Барса» приняли на себя 35 бросков.



— Мы разговаривали по этому поводу в раздевалке. Что нужно блокировать — только так одерживаются победы, особенно в плей-офф. Сделали правильные выводы к сегодняшней игре, — подвел итог хоккеист «Ак Барса».

Следующий матч серии пройдет в Балашие 9 апреля. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.