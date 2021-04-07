В Набережных Челнах подготовили резолюцию по итогам обсуждения проблем в сфере обращения с ТКО

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Набережных Челнах после круглого стола по мусорной реформе в Торгово-промышленной палате местные предприниматели, независимые эксперты и региональный оператор «Гринта» подготовили резолюцию по проблемам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.



Авторы документы обратились к правительству РТ с просьбой пересмотреть закрепленные нормативы накопления отходов и их несоответствие фактическому объему при расчетах с оператором. По их мнению, при раздельном сборе отходов к нормативам требуется дифференцированный подход.

В резолюции правительству Татарстана также предложено разработать механизмы стимулирования граждан и организации к переходу на раздельный сбор отходов и использования многоразовых материалов, пишут «Челнинские известия».



От управления ФАС в резолюцию внесено предписание по проверке действий «Гринты» на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство поручило проверить установленные оператором тарифы на вывоз мусора и их соответствие требованиям экономической обоснованности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

УФАС также инициировано проверку процедур, проводимых при замерах объемов образования ТКО, для корректировки нормативов их накопления.

Напомним, жители частного сектора в Челнах пожаловались на проблемы с вывозом мусора — по словам жителей Элеваторной горы, машины для вывоза мусора приезжают редко или не приезжают вообще. Гендиректор регионального оператора по обращению с отходами «Гринта» Светлана Ярлыченко в ответ на это заявила, что передвижение мусоровоза проверили через ГЛОНАСС и установили, что машина была всегда и график выполнялся исправно.



Татьяна Демина