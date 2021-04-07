В Татарстане количество безработных сократилось до 25,8 тыс. человек

В Татарстане, по данным Минтруда РТ на 7 апреля, в органах службы занятости зарегистрировано 25 843 безработных гражданина. За неделю их количество сократилось на 726 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 1,28% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Снижение числа нетрудоустроенных наблюдается и в большинстве моногородов республики. Так, в Набережных Челнах за неделю количество безработных сократилось на 82 человека — на данный момент в автограде зарегистрировано 2 390 жителей, не имеющих работы.

В Нижнекамске по состоянию на 7 апреля зарегистрировано 1 555 нетрудоустроенных граждан, в Зеленодольске — 533, в Камских Полянах — 219, в Менделеевске — 72. В Чистополе за последние семь дней количество безработных увеличилось на четыре человека.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день татарстанцам в органах службы занятости предлагается 44 998 вакансий, 3 015 работодатели представили за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в республике условно составил 0,57 чел. на одну вакансию.

Напомним, по состоянию на 31 марта в Татарстане насчитывалось 26 569 безработных жителей: уровень регистрируемой безработицы составлял 1,31% от численности рабочей силы.

Татьяна Демина