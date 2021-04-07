Зарипов и Билялов сыграют в третьем матче против «Авангарда»
Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом команды на третий матч серии с «Авангардом» в плей-офф Кубка Гагарина.
Во второй тройке атаки казанцев заявлен Данис Зарипов. Это дебют капитана «барсов» в текущем плей-офф.
Место в воротах с первых минут займет Тимур Билялов, запасным голкипером будет Адам Рейдеборн.
Защитник Микаэль Викстранд и форвард Харри Песонен пропустят встречу.
Третья игра команд начнется в 19.00 по московскому времени.СпортХоккей
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