Завтра Путин обсудит с Кабмином реализацию своих посланий 2019—2020 годов
Завтра, 8 апреля, президент России Владимир Путин обсудит с руководством правительства итоги реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. Об этом пишет ТАСС.
В этот понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет полностью проходить в очном формате 21 апреля.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат в «новом времени».
В прошлом году Путин выступал перед Федеральным собранием 15 января. Тогда его выступление длилось час и 12 минут.
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