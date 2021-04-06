Матвиенко считает, что послание Путина станет курсом «нового времени»

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко убеждена, что послание Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат в «новом времени».

«Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — приводит слова Матвиенко «РИА Новости».

После выступления президента Совфед соберет совет палаты на следующий день, 22 апреля. Это требуется для корректировки планов работы законодателей и быстрой реализации ряда задач.



Напомним, что 21 апреля Путин выступит с ежегодно посланием президента РФ к Федеральному собранию.

Ольга Плешкова