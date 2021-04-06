Новости общества

08:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Матвиенко считает, что послание Путина станет курсом «нового времени»

08:10, 06.04.2021
Матвиенко считает, что послание Путина станет курсом «нового времени»
Фото: council.gov.ru

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко убеждена, что послание Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат в «новом времени».

«Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — приводит слова Матвиенко «РИА Новости».

После выступления президента Совфед соберет совет палаты на следующий день, 22 апреля. Это требуется для корректировки планов работы законодателей и быстрой реализации ряда задач.

Напомним, что 21 апреля Путин выступит с ежегодно посланием президента РФ к Федеральному собранию.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также