Сбербанк заработал рекордную прибыль в марте

Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

Чистая прибыль Сбербанка за январь — март по РСБУ увеличилась на 29,2% и достигла 282,5 млрд рублей. В марте кредитная организация заработала рекордную чистую прибыль в размере 103,3 млрд рублей.

За первый квартал чистый процентный доход «Сбера» вырос на 13,4% год к году и стал равен 376,1 млрд рублей, чистый комиссионный доход — 125,8 млрд рублей. Операционные расходы составили 149,2 млрд руб., увеличились на 10,2%, отношение расходов к доходам — 27%.

В марте портфель ценных бумаг до 5,2 трлн руб (+1,7%). Средства физлиц в том месяце увеличились на 0,7%, до 15,5 трлн рублей, средства юрлиц — на 0,1%, до 7,7 трлн рублей. Совокупные средства клиентов выросли до 23,2 трлн рублей (+0,5%), говорится в сообщении компании.

Татьяна Леухина