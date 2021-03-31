Портал госуслуг Татарстана впервые за 10 лет обновил дизайн

«Для людей» и «для бизнеса»

Сегодня портал госуслуг Татарстана вывел для всех пользователей портала новый дизайн. Интерфейс портала не менялся с 2010 года. Белый цвет сменил синюю гамму, дизайн стал более минималистичным, с большим количеством свободного пространства на экране. Сервисы также получили свои логотипы в виде персонажей и оказались разделены на две вкладки — «для людей» и «для бизнеса». Кроме того, на портале появилась рубрика «Новости» — пока в ней есть сообщения о новых функциях портала и о важных изменениях в законодательстве.

Интерфейс портала не менялся с 2010 года

На портале также появились ссылки на так называемые «суперсервисы», которые разрабатывает Минцифры республики. Речь о приложении «Забота» — для получения мер социальной поддержки, «Я — школьник» — для учащихся республики, «Я строю» — для разрешительных документов (работает в тестовом режиме в Сабинском и Альметьевском районах), «Мои субсидии», а также «Локоло» — это название, похоже, получило анонсированное ранее приложение, призванное заменить «соседские чаты» на других площадках.



В Минцифры Татарстана добавили, что работы по обновлению дизайна портала государственных услуг Татарстана в настоящее время продолжаются: на новый дизайн переводятся отдельные сервисы и услуги.



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Как изменения оценили пользователи

Отметим, что в тестовом режиме новый дизайн внедрили еще в январе этого года. Тогда новый вид портала «опробовали» на части пользователей, которые могли отказаться от новой версии сайта — сейчас же такой возможности уже не предлагается.

Кроме того, и тогда, и сейчас можно оценивать новый дизайн портала по пятибалльной шкале. В Минцифры республики рассказали, что большинство пользователей отнеслись к редизайну положительно.

— Преобладающая часть пользователей ставят высокие оценки. Среди самых частых отзывов — удобство пользования, приятное оформление и «дружелюбные» иллюстрации. Также татарстанцы положительно оценили новую рубрику на портале — «Новости». Однако есть определенная доля пользователей, которым не понравился белый цвет интерфейса портала и которые отметили, что предпочитают старую версию.

В Минцифры республики рассказали, что большинство пользователей отнеслись к редизайну положительно. Фото inkazan.ru

Редизайном портала занимаются команды подведомственных министерству Центра цифровой трансформации и Центра информационных технологий Республики Татарстан, уточнили в Минцифры.

На сегодняшний день на портале госуслуг РТ доступны свыше 300 услуг и сервисов. Личных кабинетов создано более 2,6 млн, активно пользуются госуслугами 1,2 млн человек. По итогам прошедшего года на сайте оказали более 29 млн электронных услуг, получено более 250 млн запросов. Общая сумма платежей превышает 27 млрд рублей.

Александр Артемьев