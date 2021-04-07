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Сегодня в России выявлено 8 294 новых случая коронавируса

11:15, 07.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Сегодня в России выявлено 8 294 новых случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в России выявлено 8 294 новых случая коронавируса. Число выявленных заболевших в России возросло до 4 606 162 человек, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки полностью выздоровели 9 445 человек. Всего за период пандемии переболели коронавирусом 4 229 480 человек.

Зафиксировано 374 летальных исхода. За все время пандемии зарегистрировано 101 480 смертей от COVID-19.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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