Сегодня в России выявлено 8 294 новых случая коронавируса
Сегодня в России выявлено 8 294 новых случая коронавируса. Число выявленных заболевших в России возросло до 4 606 162 человек, сообщает федеральный оперштаб.
За сутки полностью выздоровели 9 445 человек. Всего за период пандемии переболели коронавирусом 4 229 480 человек.
Зафиксировано 374 летальных исхода. За все время пандемии зарегистрировано 101 480 смертей от COVID-19.
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