Бадюков: «Лидеры «Ак Барса» много торопятся и создают суету, но бесполезно»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и эксперт КХЛ Алексей Бадюков поделился мнением об игре лидеров казанского «Ак Барса» в серии с «Авангардом» в плей-офф Кубка Гагарина. Он полагает, что ведущие хоккеисты теряют эффективность из-за своей спешки и суеты.

Также Бадюков считает необходимым пересмотреть игроков, выходящих при розыгрыше большинства. По его мнению, на реализацию лишнего можно опробовать креативных хоккеистов. Например, Станислава Галиева, Кирилла Петрова и Даниса Зарипова.

«Что с лидерами «Ак Барса»? Они много торопятся. Это видно при розыгрыше большинства и вообще в конечной стадии атак. Может быть, надо давать больше шансов в большинстве таким игрокам, как Станислав Галиев, Кирилл Петров и Данис Зарипов, если он появится в составе. Хоккеисты такого плана — они могут поменять решение в последнюю секунду и сделать некоторую паузу.

Фото: ak-bars.ru

У того же Да Косты очень много бросков, он старается быстрей-быстрей, и отсюда качество броска страдает. Либо в игрока попадает, либо мимо ворот. Тот же Доус уже сколько должен был в пустые ворота забрасывать…

И естественно, тут много суеты получается. Основная нагрузка накладывается на первое звено, но у них не получается. Остальные много времени не получают — звено Лукоянова в свою игру играет, звено Галимова и Галиева тоже старается свое дело делать. Но именно от лидеров достаточно много зависит в этом противостоянии», — считает Бадюков.

Напомним, после двух матчей в Казани «Ак Барс» уступает в серии «Авангарду» со счетом 0:2. Ближайшие две встречи команды проведут в Балашихе. В случае победы «Авангарда» в обоих ближайших матчах «Ак Барс» вылетит из плей-офф.

Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков предположил, что помочь переломить ход неудачной серии казанцам может капитан Данис Зарипов, который добавит креативности действиям команды Дмитрия Квартальнова.

Подробнее с авторской колонкой Алексея Бадюкова по серии «Ак Барс» — «Авангард» можно ознакомиться в материале «Реального времени».