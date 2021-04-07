В Казани мужчина избил бутылкой сотрудницу цветочного салона

Фото: кадр оперативного видео

В Казани мужчина ударил бутылкой по голове продавца цветочного магазина. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

Случай произошел 5 апреля на улице Закиева. Около трех часов ночи в круглосуточный магазин цветов зашел мужчина. Он делал вид, что выбирает цветы, однако в какой-то момент напал на девушку-продавца с бутылкой. Он ударил ее много раз, а когда бутылка разбилась, наносил удары осколком. Затем он открыл кассу и забрал наличные деньги.

По «горячим следам» полицейские выяснили, что злоумышленник дошел до подъезда одного из домов по улице Закиева и уехал на такси. По камерам наблюдения полицейские опознали преступника, им оказался ранее неоднократно судимый за грабежи 36-летний мужчина. Его задержали на улице Фучика.

Оперативники так же изъяли одежду, в которой он находился в момент совершения преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела по статье «Разбой» продолжается.



Ранее в Набережных Челнах таксиста обвинили в разбое — он брызнул в пассажира газовым баллончиком, ударил его несколько раз и ограбил, забрав телефон и деньги.



Ольга Плешкова