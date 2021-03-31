Челнинский таксист брызнул в пассажира баллончиком, избил и ограбил

В Набережных Челнах таксиста обвиняют в разбое — он брызнул в пассажира газовым баллончиком, ударил его несколько раз и ограбил, забрав телефон и деньги. Об этом сообщается на сайте горсуда.



Таксист повел себя таким образом из-за того, что клиент при посадке задел другой автомобиль. Якобы в счет возмещения предстоящего ремонта лакокрасочного покрытия таксист потребовал от клиента 1 100 рублей, тот отказался. Тогда водитель достал газовый баллончик с экстрактом жгучего перца и распылил его. Когда клиент упал на землю, водитель ударил его правой ногой по пояснице, после чего достал из кармана потерпевшего 2 450 рублей и телефон стоимостью 11 тысяч рублей. Также он подобрал выпавшие у него из рук 150 рублей.

Суд рассмотрит это дело 7 апреля.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в марте ночью в Казани нетрезвые молодые люди брызнули в лицо таксисту из баллончика за отказ везти их.

Маргарита Головатенко