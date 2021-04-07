В Челнах жительница дома отсудила деньги за растущие перед окнами деревья

В Набережных Челнах жительница многоквартирного дома по улице Железнодорожников отсудила пять тысяч рубелей за растущие возле его окна деревья. Об этом сообщается на сайте городского суда.

Перед окнами истца высажены деревья, крона которых покрывает все окна квартиры. В помещении нарушена инсоляция, в квартиру не попадают солнечные лучи. Владелица квартиры не раз обращалась в управляющую компанию и исполком, однако ей было отказано. В итоге она подала иск в суд с требованием вырубить деревья и возместить ей моральный вред.

Фото: realnoevremya.ru

Суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению, так как бездействие управляющей компании по вырубке деревьев фактически является нарушением прав потребителя истца при предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом. Судом была взыскана компенсация морального вреда в 5000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

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Ольга Плешкова