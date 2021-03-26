В Зеленодольске школьница подготовила дизайн-проект для благоустройства пустыря возле дома

Фото: «Татинвестгражданпроект» ﻿

Школьница из Зеленодольска Камилла Федотова сама разработала проект благоустройства пустыря перед ее домом. Работу девочки высоко оценил , заслуженный архитектор России и Татарстана архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект» Герман Бакулин.

«Мне не нравится вид из окна моего дома. Поэтому я захотела разработать дизайн-проект парка для данного участка, чтобы порадовать соседей и простых прохожих, — рассказала школьница.

Фото: «Татинвестгражданпроект»

Сначала на бумаге она расчертила, где могут располагаться скамейки, дорожки и деревья. Макет девочка собрала из деревянной основы. Затем проект попал к именитому архитектору в Татарстане Герману Бакулину, который похвалил работу девушки.

«Мне кажется, что все получится, если еще выполнить необходимые условия по доступности маломобильных групп населения, сделать площадки под установку малых архитектурных форм, скамеек или урн. Очень интересная работа, молодец автор», — прокомментировал Бакулин.

Фото: «Татинвестгражданпроект»

«Татинвестгражданпроект» намерен поддержать инициативу.



Ольга Плешкова