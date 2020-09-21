В Челнах пройдут массовые акции по озеленению города

В Набережных Челнах пройдет масштабная акция «Сохраним лес». На проспекте КАМАЗа высадят сосны, ели и пирамидальные тополя.

За один субботник в городе собираются высадить тысячу деревьев. Принять участие в высадке растений приглашают горожан. Мэр города Наиль Магдеев поручил составить график проведения субботников по районам с участием трудовых коллективов.

Высаживать деревья намерены до заморозков, сообщают «Челнинские известия».

Ранее сообщалось, что УАТИ Казани добилось ликвидации 29 свалок и высадки 5 тысяч деревьев.

