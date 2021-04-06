В Татарстане выявили 36 новых случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане за минувшие сутки выявили 36 новых случаев COVID-19. Все они контактные. Общее число заразившихся достигло 19 633, сообщает оперштаб РФ.

20 человек госпитализировали, еще 16 получают лечение на дому, уточнили в республиканском Минздраве.

В Казани выявили 20 новых случаев COVID-19, 7 — в Челнах, 4 — в Бугульминском районе, 2 — в Агрызском, по одному — в Бавлинском, Дрожжановском и Менделеевском районах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

58 пациентов выздоровели в республике за сутки. Всего от COVID-19 вылечились 16 664 татарстанца.

За сутки не зарегистрировали ни одного летального случая. За весь период COVID-19 унес жизни 426 жителей республики.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина