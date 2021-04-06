Суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Сегодня TikTok был оштрафован на 2,6 млн рублей мировым судом Таганского района Москвы за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что для административного протокола поводом стала публикация в соцсети от 24 января 2021 года.

Также во вторник, 6 апреля, суд должен был рассмотреть два протокола в отношении Telegram, но заседание перенесли на 12 апреля.

Ранее в Москве мировой судебный участок №422 Таганского района оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию, в которой содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

Алексей Нечаев