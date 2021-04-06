Прокуратура начала проверку после пожара в зеленодольских «Полукамушках»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Зеленодольская прокуратура начала проверку после ночного пожара в двух домах в «Полукамушках». Об этом «Реальному времени» рассказал и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Гусамов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

По результатам проверки надзорное ведомство примет меры реагирования. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел минувшей ночью. Загорелись кровля и веранда кирпично-деревянного неэксплуатируемого расселенного двухэтажного дома №15, а также веранда и часть кровли кирпично-деревянного нерасселенного двухэтажного дома №13 в переулке Красный. По данным ГУ МЧС РФ по РТ, предварительная версия случившегося — поджог.

Татьяна Леухина