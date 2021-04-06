Прокуратура начала проверку после пожара в зеленодольских «Полукамушках»
Зеленодольская прокуратура начала проверку после ночного пожара в двух домах в «Полукамушках». Об этом «Реальному времени» рассказал и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Гусамов.
По результатам проверки надзорное ведомство примет меры реагирования. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Инцидент произошел минувшей ночью. Загорелись кровля и веранда кирпично-деревянного неэксплуатируемого расселенного двухэтажного дома №15, а также веранда и часть кровли кирпично-деревянного нерасселенного двухэтажного дома №13 в переулке Красный. По данным ГУ МЧС РФ по РТ, предварительная версия случившегося — поджог.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым