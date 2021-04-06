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Вакцину AstraZeneca могут ограничить в использовании

12:53, 06.04.2021
Вакцину AstraZeneca могут ограничить в использовании
Фото: realnoevremya.ru

Вакцину британско-шведской компании AstraZeneca могут ограничить в использовании из-за опасений по поводу образования тромбов. Решение должен принять британский медицинский регулятор, сообщает газета The Times.

Сообщается, что из-за риска образования тромбов молодым людям младше 30 лет могут предложить другой препарат.

Напомним, вакцину англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменения были внесены по заявлению компании. Смена названия не повлияет на изменение препарата. При этом может измениться информация о продукте, маркировка и упаковка.
В США решили прекратить производство вакцины AstraZeneca.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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