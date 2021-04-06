В России спрос на говядину упал до минимума за 10 лет

В 2020 году потребление говядины в России снизилось до минимального за последние 10 лет значения — 1,94 млн тонны. Падение спроса по итогам года составило 3,4%.

Экспорт говядины увеличился до 20 тыс. тонн (+103%). Почти половина поставок (45%) пришлась на Китайскую Народную Республику.

По данным «Коммерсантъ», падение спроса в России связано в сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах. По итогам года производители прогнозируют рост потребления говядины за счет восстановления спроса и открытия гостинично-ресторанного бизнеса, а также увеличение цен на свинину из-за АЧС и птичьего гриппа.

Ранее сообщалось, что в России выросли цены на куриное мясо и яйца.



Ольга Плешкова