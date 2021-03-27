За неделю в Татарстане выросли цены на куриное мясо и яйца

Фото: Максим Платонов

За неделю в России выросли цены на куриное мясо и яйца. Об этом говорится в материалах территориального органа Федеральной статистики по РТ.

Согласно данным, стоимость куриного мяса, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов выросла на 1%, яиц — на 1,3%.

Также на 0,6% подорожали шоколадные конфеты, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, баранина (кроме бескостного мяса) и сахарный песок. На 0,5% стали дороже маргарин и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Масло сливочное, соль и лук, а также консервы овощные для детского питания выросли в цене на 0,4%. На 0,3% стали дороже рыба мороженная, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, смеси сухие молочные для детского питания и вермишель. Творог, яблоки и консервы фруктово-ягодные для детского питания выросли в цене на 0,2%. На 0,1% дороже стали сыры сычужные твердые, масло подсолнечное и говядина (кроме бескостного мяса).

Из подешевевших продуктов значатся свинина (кроме бескостного мяса), карамель, чай черный байховый, картофель, хлеб ржаной.

Не изменились цены на колбасу варенную, мясные консервы, сметану, печенье, муку, крупу гречневую-ядрица.

Ранее сообщалось, что российские рестораны, кафе и заведения фастфуда будут вынуждены повысить цены из-за роста стоимости продуктов. Сейчас, чтобы не растерять посетителей, общепит «экономит на салфетках», однако, по их словам, сокращать расходы «дальше некуда».



