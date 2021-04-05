Найджел Доус: «Если бы я забивал, мы бы получили совершенно другие игры»

Форвард «Ак Барса» Найджел Доус поделился мыслями после второго поединка финала Восточной конференции с «Авангардом» (0:2). Он считает, что его плохая реализация моментов сыграла важную роль в двух поражениях казанской команды подряд.



— Как вы прокомментируете свою игру? У вас есть моменты, но шайба не идёт в ворота.

— Да, в обоих матчах у меня были ранние возможности забить, я дважды не попал по пустым воротам. Если бы забил, мы бы получили совершенно другие игры. Мне нужно быть лучше, и я буду, — пообещал канадский форвард.

Канадский нападающий считает, что финальная серия Востока продлится долго.

— Не удивляет ли, что «Авангард» так много блокирует бросков? Не удивляет, мы играли с ними четыре раза за сезон, все видели сами. Они хорошо играют в защите, много блокируют, но у нас есть моменты. Пока вратарь «Авангарда» спасает или же мы сами упускаем шансы. Надо продолжать работать, серия еще далека от завершения. Я чувствую уверенность в раздевалке, команда готова вернуться в серию, — сказал Найджел Доус.

Следующие матчи серии пройдут в подмосковной Балашихе. Игры назначены на 7 и 9 апреля.