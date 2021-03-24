В Казани за два месяца 2021 года в ДТП с пешеходами погибли 2 человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в январе — феврале 2021 года в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов погибли пять человек — это 17,9% от общего количества погибших в авариях, сообщили в городской Госавтоинспекции.

На пешеходных переходах в столице Татарстана за два месяца текущего года зарегистрировали 72 аварии, в которых 71 человек получил ранение, еще два человека погибли. По сравнению с январе — февралем 2020 года число погибших выросло в два раза.

В ГИБДД Казани напомнили, что с 18 по 31 марта в городе проходит мероприятие «Пешеход», направленное на профилактику дорожно-транспортного травматизма с участием пешеходов.

Фото: Дарья Пинегина (архив)

Планируется усилить работу по профилактике непредоставления автомобилистами преимущества в движении пешеходам, переходом проезжей части в неположенных местах и на красный сигнал светофора и т.д.



Подводя итоги 2020 года, начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин заявил, что треть всех дорожно-транспортных происшествий в городе составляют наезды на пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте.



Татьяна Демина