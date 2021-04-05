Климатолог: на юге России засухи и жара станут повторяться чаще

Засухи и жара станут повторяться намного чаще, а изменение климата приведет к повышению температуры на юге России на два-три градуса к концу века. Об этом заявил научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский, сообщает «РИА Новости».

Также он отметил, что не стоит связывать каждую засуху с изменением климата. При этом они появляются все чаще. Кроме того, специалист отметил, что климатические изменения опасны для жителей Волгограда, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Также он заявил, что в Сибири и на Севере России осадков становится больше, в то время как на юге происходит засуха.

«Влага не везде повышается одновременно по всей планете: ее становится больше в воздухе, но это абсолютная влажность. То есть относительная влажность также может повышаться, из-за чего влага может не достигать насыщения и осадки не будут выпадать. Плюс еще увеличивается повторяемость блокирующих антициклонов», — подытожил Чернокульский.

В Татарстане на текущей неделе синоптики обещают дождь и мокрый снег, средняя температура днем +4°C..+9°C, в ночные часы около 0°C, характер погоды — неустойчивый.



Алексей Нечаев